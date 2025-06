Cosa succede ai migranti quando compiono 18 anni | ogni mese un migliaio rischia di sparire dai radar

Ogni mese, circa mille migranti minori scompaiono dai radar senza lasciare traccia, affrontando un passaggio cruciale che spesso cambia radicalmente il loro destino. Obukata Victory, ad esempio, ha vissuto questa trasformazione in prima persona: dal centro per minori a Palermo, senza più tutori o supporto. Ma cosa accade realmente a chi supera i 18 anni? Scopriamolo insieme.

Obukata Victory è stato in un centro per minori per quattro mesi, poi è stato trasferito a Palermo in un centro per adulti: "Quando stavo nel centro per minori avevo un tutor, poi quando ho fatto 18 anni e mi hanno trasferito per me è stato molto difficile perché di punto in bianco non avevo più nessuno che si prendeva cura di me". Ecco cosa succede ai minori stranieri non accompagnati quando diventano maggiorenni.

