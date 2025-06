Cosa sono i grandi coleotteri che stai trovando davanti casa | le immagini dello scarabeo rinoceronte

Hai mai notato quei grandi coleotteri che si aggirano davanti casa tua? In questo periodo, spesso al tramonto, si possono ammirare gli splendidi scarabei rinoceronte, tra gli insetti più imponenti e affascinanti d’Italia. Con il loro colore rossiccio e il maestoso corno del maschio, sono vere meraviglie della natura. Ma cosa sapere su di loro? Continua a leggere per scoprire tutti i segreti di questi straordinari insetti.

In questo periodo dell'anno non è insolito imbattersi in grandi coleotteri di colore rossiccio, soprattutto al crepuscolo o la sera, nei pressi delle luci esterne di casa. Si tratta dei magnifici scarabei rinoceronti, tra gli insetti più grandi e belli d'Italia. Il maschio è caratterizzato da un lungo corno cefalico da cui deriva il nome comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

