Cosa sono i funghi alle unghie e perché spuntano? Cosa fare per correre ai ripari

I funghi alle unghie, conosciuti come onicomicosi, sono infezioni che alterano l’aspetto e la salute delle unghie, rendendole bianche o giallastre e rischiando di farle staccare. Se non trattata tempestivamente, può diffondersi ad altre unghie e compromettere la qualità della vita. Ma cosa causa questa problematica e come intervenire? Scopriamo insieme le strategie più efficaci e i rimedi naturali per combatterla.

Si chiama onicomicosi e, detto più semplicemente, è il fungo delle unghie delle mani e dei piedi, un'infezioni che le fa diventare biancastre o giallastre e che, se non curata, le disfa fino al distacco dell'unghia stessa. Oltre a diffondersi anche alle altre vicine. Per questo è fondamentale non sottovalutare questa infezione. Funghi alle unghie della mani, di che cosa si tratta. I funghi alle unghie delle mani sono un'infiammazione causata dai miceti, funghi microscopici diffusi nell'ambiente che penentrano nello spazio che si trova tra la pelle e l'unghia stessa, ovvero nel letto uguale, cioè dove poggia l'unghia stessa.

L'onicomicosi, un'infezione fungina delle unghie, è un problema che colpisce molte persone, ma pochi sanno come prevenirla.

