Cosa prevede l’accordo della Nato sull’aumento delle spese per la difesa

L’accordo della NATO sull’aumento delle spese per la difesa rappresenta un passo storico verso una maggiore solidarietà tra i Paesi membri. Il summit dell’Aia ha portato a un impegno condiviso, con tutti i membri, inclusa la Spagna, che si sono impegnati “a contribuire di più” alle spese militari. La dichiarazione finale è stata volutamente ambigua, lasciando spazio a interpretazioni future e garantendo l’unione dell’Alleanza.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte esulta. Lo stesso fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il summit dell’Alleanza Atlantica che si è chiuso all’Aia è stato definito «storico» da molte parti per l’accordo in cui tutti i Paesi membri si impegnano a contribuire di più alle spese per la difesa. E la dichiarazione finale è sufficientemente ambigua per tenere dentro tutti, Spagna compresa: i Paesi della Nato, si legge, «si impegnano a investire il 5 per cento del Pil all’anno in requisiti di difesa fondamentali, nonché in spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035». 🔗 Leggi su Linkiesta.it