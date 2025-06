Cosa prevede la proposta Ue per avere il bagaglio a mano gratis in aereo

Il 25 giugno, la commissione Trasporti dell’UE ha approvato una proposta rivoluzionaria: includere gratuitamente il bagaglio a mano nel prezzo del biglietto aereo. Una misura pensata per contrastare pratiche poco trasparenti delle compagnie low cost e offrire condizioni più chiare e uniformi a tutti i viaggiatori. La proposta ora aspetta il voto in plenaria tra il 7 e il 10 luglio e successivi negoziati con il Consiglio UE, segnando un passo importante verso un volo più equo e trasparente per tutti.

Il 25 giugno, la commissione Trasporti ha approvato con 38 voti favorevoli la proposta di regolamento che stabilisce l’ inclusione gratuita del bagaglio a mano nel prezzo del biglietto aereo. La misura, che dovrà essere votata in plenaria tra il 7 e il 10 luglio e poi negoziata con il Consiglio Ue, punta a frenare le pratiche poco trasparenti delle compagnie low cost e a garantire condizioni uniformi su tutti i voli in partenza, in arrivo o interni all’Unione europea. Ma la proposta ha già attirato le critiche delle compagnie aeree. Non solo bagaglio a mano: cosa prevede la proposta dell’Ue. La sede del parlamento Ue a Strasburgo (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa prevede la proposta Ue per avere il bagaglio a mano gratis in aereo

In questa notizia si parla di: proposta - bagaglio - mano - aereo

“No a costi extra, il bagaglio a mano deve essere incluso nel biglietto aereo”: la proposta dell’Ue. Compagnie low cost furiose: “Al cinema i popcorn sono compresi?” - La battaglia contro i costi extra per il bagaglio a mano si fa sempre più vibrante, con milioni di viaggiatori stufi di sorprese sgradite al check-in.

#Tg2000 - #Bagaglio a mano gratis in #aereo, la proposta dell'#Ue #25giugno #Tv2000 #ParlamentoEuropeo #trasporti #Viaggiatori @tg2000it Vai su X

Bagaglio a mano sempre gratis in aereo, la proposta Ue fa arrabbiare le compagnie low cost: «Toglie la libertà di scelta ai passeggeri» Vai su Facebook

Bagaglio a mano gratis in aereo, la proposta dell'Ue divide; Bagaglio a mano incluso nel biglietto aereo, cosa cambia con la proposta Ue. Le low cost sono contrarie; Il bagaglio a mano sia incluso nel biglietto aereo, la Ue: stop al prezzo extra.

L'Ue vuole eliminare il costo extra per il bagaglio a mano in aereo: cosa significa per i passeggeri? - Una nuova proposta vuole evitare che le compagnie aeree addebitino ai passeggeri il costo aggiuntivo per il trasporto del bagaglio a mano a bordo. Scrive it.euronews.com

Bagaglio a mano incluso nel biglietto aereo, la stretta Ue: rischio rincari - "La nostra posizione sulla proposta del Parlamento europeo a favore dell’inclusione obbligatoria del bagaglio a mano nella tariffa base dei voli aerei è chiara: il rischio è che si determino costi più ... Secondo adnkronos.com