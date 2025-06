Cosa ha detto Matteo Salvini sulla scorta a Roberto Saviano in Tribunale

Il duello tra Matteo Salvini e Roberto Saviano si infiamma ancora, tra accuse e dichiarazioni che fanno discutere l’opinione pubblica. Il ministro dell’Interno ha affermato in tribunale: "Se ce l'ha oggi è giusto che ce l'abbia", riferendosi alla scorta al giornalista. Ma Saviano, non meno deciso, ha replicato: "Allora perché prometteva di toglierla se diventava governo?" Continua a leggere per scoprire il climax di questa intricata disputa.

Nuovo botta e risposta tra Salvini e Saviano sulla sulla scorta al giornalista, che il ministro aveva più volte in passato minacciato di revocare. Salvini in tribunale ieri ha dichiarato: "Se ce l'ha oggi è giusto che ce l'abbia". Lo scrittore: "Ma allora perché prometteva ai suoi elettori di togliermi la scorra una volta al governo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salvini - scorta - saviano - tribunale

