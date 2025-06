Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 27 al 29 giugno 2025

Se siete alla ricerca di un weekend ricco di emozioni e scoperta, Verona e la sua provincia offrono un calendario di eventi imperdibili dal 27 al 29 giugno 2025. Dalle tradizioni storiche alle iniziative culturali, c’è qualcosa per tutti i gusti. Scoprite le proposte più interessanti e lasciatevi coinvolgere dall’atmosfera unica di questa splendida regione: non mancate, perché il divertimento vi aspetta proprio qui!

Anche per questo weekend non mancano gli appuntamenti interessanti. Di seguito le migliori iniziative in calendario dal 27 al 29 giugno 2025. Se volete pubblicare un evento su VeronaSera è facilissimo, basta cliccare qui L'EVENTO TOP L'Antica Fiera dei Santi Pietro e Paolo Villafranca. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: 29 giugno - cosa - fare - verona

Oroscopo dei tarocchi della prossima settimana 23-29 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Scopri cosa prevede Thalys - Preparati a scoprire cosa le stelle e i tarocchi riservano per la settimana dal 23 al 29 giugno. Che tu sia Ariete in cerca di rinascita o Pesci pronto a immergerti in emozioni profonde, Thalys svela i segreti dell’universo per guidarti verso decisioni illuminanti e nuove opportunità.

TIRA AL CENTRO ? Dal 21 al 29 Giugno sfida i tuoi amici al gioco del maxi-bersaglio tirando con i piedi il pallone e cercando di fare centro! L'evento è realizzato in collaborazione con Valpolicella For Special, la scuola di calcio a Verona per ragazzi e ragaz Vai su Facebook

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 giugno 2025; Cosa fare a Verona e provincia dal 27 al 30 giugno 2025; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 giugno 2025.