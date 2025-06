Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend | i 10 eventi anche gratis da non perdere

Se sei alla ricerca di emozioni e divertimento, Monza e Brianza sono pronti a sorprenderti con un weekend ricco di eventi imperdibili! Da sagre gustose a concerti coinvolgenti, passando per l’adrenalinica gara dei bolidi all’Autodromo e la corsa fluo che illumina la notte, c’è davvero qualcosa per tutti. Scopriamo insieme i 10 eventi, anche gratis, che renderanno il tuo fine settimana indimenticabile e perfetto per grandi e piccini.

Sagre, spettacoli e concerti. Ma anche l'emozionante gara - parata dei bolidi in Autodromo, la corsa fluo, le mostre d'arte e tante altre iniziative per grandi e piccini. Sono davvero diversi, e per tutti i gusti, gli appuntamenti (anche gratis) per trascorrere questo weekend a Monza e dintorni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - gratis - cosa - fare

Monza-Empoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live - Domani, domenica 18 maggio, assisteremo a una serata emozionante con nove partite di Serie A in contemporanea.

Non si placa la polemica per le strisce blu a Monza. Ecco che cosa succederà ai lavoratori che arrivano da fuori città e per i clienti dei negozi e dei ristoranti. Vai su Facebook

Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: i 10 eventi (anche gratis) da non perdere; Le 10 cose da fare (anche gratis) nel weekend a Monza e in Brianza; I 5 eventi (anche gratis) da non perdere nel weekend a Monza e Brianza.

Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 10 eventi (anche gratis) da non perdere - parata dei bolidi in Autodromo, la corsa fluo, le mostre d'arte e tante altre iniziative per grandi e piccini. monzatoday.it scrive

Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: i 10 eventi (anche gratis) da non perdere - Una due giorni di eventi e spettacoli in occasione della festa nazionale della musica. Come scrive monzatoday.it