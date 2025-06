Cosa dobbiamo aspettarci dal primo congresso del Partito Liberaldemocratico

Il primo congresso del Partito Liberaldemocratico rappresenta un’occasione cruciale per ridare linfa e credibilità a un’Italia stanca di vecchie logiche. In un contesto in cui il termine “partito” rischia di essere associato a burocrazia e clientele, questa nuova formazione si propone di mettere al centro i valori della trasparenza, innovazione e partecipazione. È il momento di riscrivere le regole, puntando sulla qualità della politica.

In Italia la parola partito è diventata radioattiva. Trasuda burocrazia, clientele, Novecento. Evocarla, oggi, significa esporsi all'accusa di essere fuori tempo, o peggio: nostalgici della Prima Repubblica. Dopo l'euforia grillina tramutatasi in disillusione e il collasso del populismo digitale, c'è una formazione politica che ha deciso di non buttare il bambino con l'acqua sporca e ricominciare a fare politica con quadri, iscrizioni, congressi: da quella vecchia maniera di fare politica che oggi suona quasi eretica, ma che è l'unica capace, forse, di ricostruire un legame vero tra rappresentanti e rappresentati.

