Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Andreeva a Bad Homburg Con Swiatek scontro diretto per il n4

Jasmine Paolini è ora in pole position per il suo miglior risultato in carriera a Bad Homburg, soprattutto dopo l’eliminazione di Andreeva che le ha aperto la strada verso la semifinale. Con questa performance, si avvicina sempre più al prestigioso quarto posto mondiale, in vista dello scontro diretto con Swiatek. La toscana si prepara a sfidare la numero uno del mondo in un match che potrebbe segnare una svolta importante per il suo percorso nel circuito.

Jasmine Paolini è in semifinale al WTA 500 di Bad Homburg, prendendo sempre più fiducia sui campi in erba quando mancano pochi giorni all’inizio di Wimbledon 2025. La giocatrice toscana ha battuto prima la canadese Leylah Fernandez e poi la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ottenendo il pass per il penultimo atto del torneo tedesco che precede i Championships. La Campionessa Olimpica in carica di doppio ha eguagliato così il risultato ottenuto un anno fa a Eastbourne, neutralizzando i 195 punti in scadenza al termine di questa settimana e garantendosi come minimo la quinta posizione nel ranking WTA di lunedì 30 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Andreeva a Bad Homburg. Con Swiatek scontro diretto per il n.4

In questa notizia si parla di: jasmine - paolini - homburg - cosa

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025 - Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

Jasmine Paolini show a Bad Homburg Difesa e pallonetto Vai su X

Jasmine Paolini in semifinale a Bad Homburg. Haddad Maia battuta in due set dalla nostra numero uno, solida e centrata. È lei a tenere alta la bandiera tricolore in questa settimana di avvicinamento a Wimbledon. Sembra prendere più confidenza con l'erba, Vai su Facebook

Jasmine Paolini - Iga Swiatek al Bad Homburg Open 2025 in semifinale: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Tennis WTA; Paolini in semifinale! Haddad Maia battuta, ora una tra Swiatek e Alexandrova; Paolini beffata e furiosa con l’arbitro, che litigata a Bad Homburg: Jas chiama la supervisor WTA ma perde il punto.

Jasmine Paolini, sfida stellare con Iga Swiatek al Bad Homburg Open 2025: quando si gioca la semifinale, programma e dove vedere · Tennis WTA - Al WTA 500 di Bad Homburg, in Germania, Jasmine Paolini trova sul suo cammino Iga Swiatek: scopri di seguito come seguire la semifinale del torneo di tennis in Germania e quando gioca l'azzurra. Come scrive olympics.com

Jasmine Paolini-Swiatek, Wta Bad Homburg 2025: a che ora e dove vederla in diretta - La toscana in semifinale affronta la polacca in una grande sfida che vale la finale del 500 che precede Wimbledon ... Riporta today.it