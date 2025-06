Cosa avevamo deciso di fare Alvaro Vitali la moglie rompe il silenzio al funerale

Alvaro Vitali, il celebre volto di "Pierino," ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema italiano, tra risate e spensieratezza. La sua scomparsa, avvenuta a 75 anni, ha commosso fan e colleghi, mentre la moglie rompe il silenzio al funerale svelando aneddoti e ricordi intensi. Un tributo a un attore che, oltre alla comicità irriverente, ha attraversato generi e collaborato con grandi registi come Fellini. Ma cosa avevamo deciso di fare, proprio quella sera?

È stato il volto di una stagione del cinema italiano in cui la risata si mescolava alla spensieratezza e all'irriverenza. Alvaro Vitali, scomparso a 75 anni, resterà per sempre nell'immaginario collettivo come l'indimenticabile Pierino, protagonista di una serie di commedie popolari tra gli anni Settanta e Ottanta che ancora oggi evocano un'epoca. Ma la sua carriera non si è fermata a quel personaggio: iniziò con Fellini, nel "Satyricon", e proseguì con ruoli comici e surreali che lo resero una presenza fissa nelle pellicole della commedia sexy all'italiana. Con Lino Banfi, Edwige Fenech, Renzo Montagnani e Gloria Guida, costruì un mondo riconoscibile e amato, fatto di gag, doppi sensi e umanità .