Cortona è partito il monitoraggio della mosca olearia

Cortona dà il via alla sesta edizione del monitoraggio della mosca olearia, simbolo di un’agricoltura attenta e sostenibile. Con bollettini fitopatologici puntuali, questa iniziativa – curata da associazioni di categoria e Comune – rappresenta un prezioso alleato per gli olivicoltori, professionisti e hobbisti. Un passo importante per tutelare la qualità del nostro olio e preservare il patrimonio rurale. Il servizio consiste...

Arezzo, 26 giugno 2025 – È partita questa settimana la sesta edizione della campagna di monitoraggio della mosca olearia con l’emissione del bollettino fitopatologico. L’iniziativa è a cura delle associazioni di categoria del mondo agricolo e del Comune di Cortona. Si tratta di un supporto all’attività degli olivicoltori sostenuto dall’Amministrazione comunale e dedicato sia agli agricoltori professionali che agli hobbisti. Il servizio consiste nel posizionamento in 16 postazioni di trappole a feromoni per il monitoraggio della «Mosca dell’olivo» (Bractocera Oleae), in aziende agricole ubicate nella parte del territorio comunale più vocato all’olivicoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, è partito il monitoraggio della mosca olearia

In questa notizia si parla di: monitoraggio - mosca - cortona - olearia

È partito il monitoraggio della mosca olearia. Sesto anno di campagna per la tutela dell’olio cortonese; Cortona: il Comune pronto ad avviare la campagna di monitoraggio della mosca olearia; Al via il monitoraggio della mosca olearia a Castiglion Fiorentino.

Cortona, è partito il monitoraggio della mosca olearia - Arezzo, 26 giugno 2025 – È partita questa settimana la sesta edizione della campagna di monitoraggio della mosca olearia con l’emissione del bollettino fitopatologico. Come scrive lanazione.it

Cortona, riparte l’attività di monitoraggio della mosca olearia - la Nazione - 21 giugno 2023 – Parte da questa settimana la nuova campagna di monitoraggio della mosca olearia con l’emissione del bollettino fitopatologico a cura delle associazioni ... Segnala lanazione.it