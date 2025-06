Cortona completati i lavori per la sicurezza idraulica a Terontola

A Terontola, nel cuore di Cortona, si chiudono i lavori di sicurezza idraulica, garantendo un futuro più sicuro per la comunità. Il Comune ha portato a termine interventi strategici su via Petrarca e il rio Cese, completando un importante progetto di mitigazione del rischio alluvionale. Questa sinergia tra amministrazione e Consorzio di Bonifica Alto Valdarno segna un passo avanti deciso nella tutela di cittadini e territorio. Un traguardo che rafforza la resilienza della zona contro le emergenze atmosferiche.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Intervento del Comune per il rio Cese e per via Petrarca Sono stati completati i lavori per incrementare la sicurezza idraulica a Terontola, la zona di intervento è via Petrarca, la strada che costeggia il rio Cese. Le opere del Comune completano i lavori dei mesi scorsi del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno per la «riprofilatura» e la «risagomatura» del corso d’acqua. In questa fase il Comune ha messo in atto alcune misure per il corretto smaltimento delle acque piovane di Via Petrarca sul Rio di Cese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, completati i lavori per la sicurezza idraulica a Terontola

In questa notizia si parla di: lavori - completati - sicurezza - idraulica

Messa in sicurezza idraulica: completati i lavori in via Consorziale - Si sono conclusi con successo i lavori di messa in sicurezza idraulica in via Consorziale, che hanno permesso il ripristino della percorribilità stradale.

LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: SEANO, PROGRAMMARE IN SICUREZZA Domani mercoledì 4 giugno, alle 18.30 alla Circolo MCL San Pietro di Seano: Assemblea Pubblica. Parleremo del progetto, prossimo alla partenza, della CASSA DI ESPAN Vai su Facebook

Completati i lavori per la sicurezza idraulica a Terontola; Completati i lavori per aumentare la sicurezza idraulica di Camucia [guarda il video]; Messa in sicurezza idraulica: completati i lavori in via Consorziale.

Cortona, completati i lavori per la sicurezza idraulica a Terontola - Sono stati completati i lavori per incrementare la sicurezza idraulica a Terontola, la zona di intervento è via Petrarca, la strada che costeggia il rio Cese. lanazione.it scrive

Sicurezza idraulica a Campotto, lavori per 400mila euro - La Bonifica Renana conclude un intervento strategico tra quelli previsti per il ripristino ... Lo riporta msn.com