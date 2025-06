Corte dei conti avverte | per la difesa scelte difficili

La Corte dei Conti lancia l’allarme: per rispettare i nuovi obiettivi di spesa in difesa, l’Italia si troverà ad affrontare decisioni complesse e delicate. Mentre la Premier si impegna al Consiglio Europeo di Bruxelles, il paese si prepara a scelte strategiche che potrebbero segnare il futuro della sua sicurezza. La sfida è aperta: quali saranno le mosse più difficili da compiere?

La Corte dei Conti avverte che per far fronte ai nuovi target di spesa per la difesa l’Italia dovrà fare scelte difficili. Intanto, la Premier è impegnata al Consiglio Europeo di Bruxelles. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Corte dei conti avverte: per la difesa scelte difficili

