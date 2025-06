Corso Indire Università sostegno | confermata l’esclusione al momento del 2024 25

Se sei un docente interessato ai corsi di specializzazione sul sostegno, è fondamentale conoscere le ultime novità. Con l’attuazione del DM n. 75/2025 e la Legge 106/2024, il percorso si evolve, ma al momento l’esclusione per il 2024/25 è confermata. Resta aggiornato per capire come pianificare il tuo futuro professionale in un panorama ancora in evoluzione.

Corsi di specializzazione sostegno indetti sulla base del dm n. 752025 attuativo dell'art. 6 del DL 712024 convertito nella Legge 106 del 29 luglio 2024, rivolto a docenti con tre anni di servizio specifico per il grado richiesto. L'articolo Corso IndireUniversità sostegno: confermata l’esclusione (al momento) del 202425 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

