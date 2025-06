Corso da Re già distrutta in alcuni tratti la nuova pavimentazione

Corso Vittorio Emanuele a Salerno, simbolo di rinnovamento, si trova al centro di una polemica accesa: parte della nuova pavimentazione, appena installata durante un restyling in corso, si sta già sgretolando. Residenti e commercianti, duramente colpiti dai disagi e dai lavori, esprimono indignazione per questa situazione. Ma lo scopo di questa trasformazione era proprio quello di valorizzare il cuore della città, migliorando l’ambiente e l’esperienza di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Cade già a pezzi parte della pavimentazione nuova appena rimessa nell’ambito nell’intervento di restyling ancora in corso su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. C’è indignazione e rabbia tra i residenti del centro storico e commercianti che hanno dovuto subire disagi per i lavori che sono stati realizzati chiudendo il tratto e costringendo ad una serie di difficoltà gli abitanti e le attività commerciali. Ma lo scopo di ridare dignità alla passeggiata più bella di Salerno, quelli che in molti chiamano il corso da re, avevano fatto stringere i denti. Per questo fa rabbia vedere che invece in alcuni tratti specifici la pavimentazione è rotta e saltata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corso da Re, già distrutta in alcuni tratti la nuova pavimentazione

di questo intervento era quello di migliorare l'estetica e la sicurezza della zona, ma i risultati finora sono ben lontani dalle aspettative.

