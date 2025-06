Corsi specializzazione sostegno Indire Università 3 anni di servizio | chi può accedere 40 CFU entro dicembre 2025 Valido per GPS e concorso LO SPECIALE

Se sei un insegnante con almeno 3 anni di servizio e desideri specializzarti nel sostegno, questa è l’opportunità che aspettavi. I corsi di specializzazione offerti da INDIRE e Università fino al 31 dicembre 2025 ti permettono di acquisire i 40 CFU necessari, validi per GPS e concorsi specializzati. Scopri come accedere e preparati a potenziare la tua carriera nel mondo dell’istruzione.

Il provvedimento risponde alla necessità di colmare il fabbisogno di insegnanti specializzati in un periodo di transizione, consentendo l’attivazione di percorsi formativi fino al 31 dicembre 2025. L'iscrizione può avvenire presso INDIRE o presso una Università, come previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 712024 convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2024. L'articolo Corsi specializzazione sostegno IndireUniversità 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU entro dicembre 2025. Valido per GPS e concorso LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

