Corsi sostegno Indire triennalisti e abilitati estero | come fare la domanda? Tutte le info utili QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Giovedì 26 giugno alle 14 | 30

Corsi sostegno Indire triennalisti e abilitati estero | come fare la domanda? Tutte le info utili

Se sei un docente triennalista o abilitato all'estero e desideri specializzarti nel sostegno, questa è l'occasione che fa per te! Fino all'8 luglio puoi iscriverti ai nuovi percorsi di formazione promossi da INDIRE, essentiali per potenziare le tue competenze e avanzare nella carriera. Non perdere l'appuntamento con il QUESTION TIME LIVE con Craparo della Gilda, giovedì 26 giugno alle 14:30, per tutte le info e i dettagli su come fare domanda e accedere ai corsi.

C’è tempo fino all’8 luglio per iscriversi ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno promossi da INDIRE, previsti dal decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Corsi sostegno Indire, triennalisti e abilitati estero: come fare la domanda?

Corsi Sostegno Indire, triennalisti: iscrizioni fino alle 17 dell'8 luglio. 5800 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo. AVVISO

Sostegno Indire, la specializzazione conseguita dai triennalisti varrà solo in ambito nazionale: le condizioni necessarie per ottenerla - Dopo molta attesa, Indire ha finalmente pubblicato l’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi ... Da tecnicadellascuola.it