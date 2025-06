Corsi sostegno INDIRE e università al via insieme parola di Pittoni

Il senatore Mario Pittoni annuncia con entusiasmo l’avvio simultaneo dei nuovi corsi di specializzazione sul sostegno, organizzati da INDIRE e università. Un passo importante per rafforzare la preparazione dei docenti e rispondere alle esigenze del sistema scolastico. Destinati a triennalisti e laureati all’estero, questi percorsi promettono di aprire nuove opportunità e ampliare i posti disponibili in base alla domanda. La formazione di qualità parte ora, con un obiettivo ambizioso: rafforzare il futuro dell’istruzione italiana.

I percorsi destinati ai docenti triennalisti e a chi ha conseguito il titolo all'estero partiranno in contemporanea, con possibilità di ampliamento dei posti in base alla domanda

