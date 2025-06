Corsi sostegno INDIRE come fare la domanda passo dopo passo QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE alle 12 | 30

Se sei interessato ai corsi di sostegno INDIRE e vuoi scoprire come fare la domanda passo dopo passo, non perdere l'appuntamento con Question Time alle 12:30 con Quattrocchi live! Ricorda che hai tempo fino all’8 luglio alle 17:00 per presentare la tua richiesta, inclusi i candidati estero e i triennalisti. Preparati con tutte le informazioni e i consigli necessari per non perdere questa occasione importante.

C’è tempo fino all’8 luglio (ore 17:00) per inoltrare la domanda per i corsi sostegno INDIRE (abilitati estero e triennalisti). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

VIDEO TUTORIAL | Corsi sostegno INDIRE, abilitati estero: come fare la domanda passo dopo passo - Se desideri ottenere l’abilitazione per i corsi di sostegno INDIRE riconosciuti all’estero, non perdere tempo! Con il nostro video tutorial dettagliato, ti guideremo passo dopo passo nella compilazione della domanda, assicurandoti di rispettare la scadenza dell’8 luglio alle ore 17:00.

VIDEO TUTORIAL | Corsi sostegno INDIRE, triennalisti: come fare la domanda passo dopo passo - 316 euro, suddiviso in tre rate: 116 euro (inclusa marca da bollo) all’atto della domanda, 600 euro dopo la pubblicazione della graduatoria e 600 euro entro il ... Come scrive orizzontescuola.it

Corso Indire/Università sostegno: confermata l’esclusione (al momento) del 2024/25 - 6 del DL 71/2024 convertito nella Legge 106 del 29 luglio 2024, rivolto a docenti con tre anni di servizio s ... Riporta orizzontescuola.it