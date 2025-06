Corsa a sindaco di New York il candidato Mamdani ha fatto ciò che in Italia si ritiene impossibile

Nessuna previsione avrebbe potuto immaginare una vittoria così rivoluzionaria a New York: Zohran Kwame Mamdani, 33enne nato a Kampala e sostenuto dai Democratic Socialists of America, ha trionfato alle primarie democratiche, sfidando l’establishment con fermezza e passione. La sua vittoria testimonia come anche in uno dei contesti più tradizionali si possa riscrivere il futuro politico, aprendo nuove strade di speranza e cambiamento.

Ieri alle primarie democratiche per la carica di sindaco di New York, ha vinto Zohran Kwame Mamdani. Trentatré anni, nato a Kampala, musulmano, socialista democratico, membro dell’Assemblea statale e sostenuto dai Democratic Socialists of America. Ha sconfitto Andrew Cuomo, ex governatore, figura simbolo dell’establishment centrista, sostenuto da Clinton e Bloomberg. Ha vinto con il 43,5% dei voti nel sistema a scelta istantanea. Nessuna scorciatoia mediatica, nessun compromesso politico, nessun finanziamento dalle grandi corporation. È stata una vittoria costruita da zero, con migliaia di volontari, mobilitazione capillare, organizzazione locale e una campagna interamente centrata sulla crisi materiale: “New York è troppo cara”, ha ripetuto ossessivamente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corsa a sindaco di New York, il candidato Mamdani ha fatto ciò che in Italia si ritiene impossibile

In questa notizia si parla di: sindaco - newyork - mamdani - corsa

Translate postIl democratico socialista Zohran Mamdani ha vinto le primarie Dem battendo l'ex governatore Andrew Cuomo e ora è in corsa per diventare il nuovo sindaco di New York. "Un mondo migliore è possibile" ha scritto la rappresentante del Congress Vai su X

Zohran Mamdani vince le primarie per la corsa a sindaco democratico di New York dopo che Cuomo ha ceduto. Se eletto, il 33enne democratico socialista statunitense diventerebbe il primo sindaco musulmano e indiano americano della città. Vai su Facebook

La corsa per New York, Mamdani sbanca le primarie dem e diventa candidato sindaco. Battuto Cuomo; Corsa a sindaco di New York, il candidato Mamdani ha fatto ciò che in Italia si ritiene impossibile; New York. Cuomo cede a Mamdani, l’outsider antisionista in corsa per la carica di sindaco.

La corsa per New York, Mamdani sbanca le primarie dem e diventa candidato sindaco. Battuto Cuomo - L'outsider, socialista di 33 anni, batte l'ex governatore Andrew Cuomo e conquista la nomination a sindaco della Grande Mela. Come scrive ansa.it

Corsa a sindaco di New York, il candidato Mamdani ha fatto ciò che in Italia si ritiene impossibile - You may also try to clear cookies and browser data (this will log you out). Si legge su informazione.it