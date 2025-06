Corruzione sette anni e mezzo all’imprenditore Romeo

Dopo sette anni e mezzo di battaglie legali, il processo a Napoli si conclude con una sentenza che scuote il mondo degli affari: Alfredo Romeo, imprenditore e editore, è stato condannato a 7 anni e 6 mesi per corruzione. Un verdetto che riaccende il dibattito sulla trasparenza e l’etica nel settore imprenditoriale, lasciando aperti molti interrogativi su un sistema spesso sfidato dalla giustizia. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda complessa e cruciale.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è chiuso con una condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione il processo di primo grado che a Napoli ha visto imputati per corruzione l’immobiliarista ed editore Alfredo Romeo e il suo collaboratore, l’architetto Ivan Russo, quest’ultimo condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Napoli hanno escluso il coinvolgimento dell’imprenditore, patron della Romeo Gestioni, e del suo dirigente, da alcuni capi di accusa. E tuttavia le pene inflitte in primo grado sono risultate pesanti, più di quelle chieste, al termine della sua requisitoria, dal pm di Napoli Henry John Woodcock (rispettivamente 6 anni e 8 mesi, e 4 anni e 2 mesi) attualmente in forza alla Direzione distrettuale antimafia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corruzione, sette anni e mezzo all’imprenditore Romeo

