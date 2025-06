Corruzione niente arresto per la sindaca Bugetti | Con le dimissioni non c’è pericolo di reiterazione del reato

In un vortice di scandali e sospetti, Prato si trova al centro di un caso che scuote la politica locale. La sindaca Ilaria Bugetti si dimette, ma non viene arrestata, mentre l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci è stato posto agli arresti domiciliari per presunti reati di corruzione. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla lotta alla criminalità , mentre il rischio di reiterazione del reato rimane una preoccupazione reale. È fondamentale seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

PRATO – Ai domiciliari l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, il presunto corruttore della sindaca dimissionaria di Prato, Ilaria Bugetti. Stamattina (26 giugno) i militari del Ros dei carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicaziione della misura nei confronti dell’imprenditore. Il Gip, nel provvedimento di applicazione della misura, ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione nei confronti di Riccardo Matteini Bresci e Ilaria Bugetti, riconoscendo tutti gli episodi contestati dalla procura e affermando che la sindaca di Prato  “si è uniformata alle richieste dell’imprenditore in ragione del rapporto di amicizia e gratitudine che aveva verso il medesimo a causa dei benefici ricevuti nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

