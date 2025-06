Corruzione assolto per non aver commesso il fatto l' ex consigliere regionale Paris

Un'ombra si dissolve: l’ex consigliere regionale Nicola Paris, imputato di corruzione nel processo "Inter nos", è stato assolto per non aver commesso il fatto. La decisione, riportata dall’Ansa, chiude un capitolo di intense indagini coordinate dalla Dda di Reggio Calabria e dalla Guardia di Finanza. Questa sentenza testimonia come la giustizia possa fare luce anche nelle vicende più complesse, riconoscendo la verità oltre ogni ombra di dubbio.

Nicola Paris, ex consigliere regionale imputato di corruzione nel processo denominato "Inter nos", è stato assolto "per non avere commesso il fatto". La notizia è stata riportata da Ansa. Il processo nasce da un'indagine della guardia di finanza coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: corruzione - assolto - commesso - fatto

Corruzione nella stazione carabinieri, assolto l'ex comandante in Appello - La battaglia giudiziaria sulla corruzione nella stazione dei Carabinieri di Villa Literno si conclude con un’esito sorprendente: quattro assoluzioni e una condanna lieve.

Il Generale Mori presenta un esposto contro Report e Il Fatto Quotidiano Il generale dei carabinieri Mario Mori, tramite il suo avvocato, il penalista Basilio Milio, ha presentato un esposto per rivelazione di segreti d'ufficio in relazione a quanto pubblicato dal F Vai su Facebook

Corruzione nella stazione carabinieri, assolto l'ex comandante in Appello; Danilo Iervolino condannato a 4 anni: l’ex presidente di Unipegaso è accusato di corruzione al…; Appalti sospetti. Assolto geometra del Comune.

Assolto ex consigliere Regione Calabria imputato di corruzione - Accusa che è stata contestata nel corso del processo dai difensori di Paris, gli avvocati Francesco Calabrese e Attilio Parrelli. Scrive msn.com

Processo “Inter nos”: assolto ex consigliere Regione Calabria imputato per corruzione - L’ex consigliere regionale della Calabria esce senza colpe dall’inchiesta sulle presunte infiltrazioni nei contratti dell’Asp di Reggio Calabria. Come scrive quicosenza.it