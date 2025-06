Corruzione a Prato niente domiciliari per la sindaca Pd Il gip nega l' arresto

In un colpo di scena che scuote Prato, il gip di Firenze ha negato gli arresti domiciliari per la sindaca PD Ilaria Bugetti, coinvolta in un caso di corruzione. La decisione apre nuovi scenari sulla trasparenza politica e sulle indagini in corso. Mentre la sindaca si difende, l’indagine continua a fare luce su un delicato intreccio di potere e responsabilità che riguarda tutta la città . La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli.

Il gip del tribunale di Firenze ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura per Ilaria Bugetti, sindaca PD dimissionaria di Prato, disponendo la misura cautelare per l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci. Entrambi sono indagati per corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Corruzione a Prato, niente domiciliari per la sindaca Pd. Il gip nega l'arresto

In questa notizia si parla di: corruzione - prato - domiciliari - sindaca

Prato, inchiesta corruzione: i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni - Una vasta inchiesta sulla corruzione scuote il cuore di Prato, rivelando nomi eccellenti e figure di spicco coinvolte nelle carte e intercettazioni.

Translate postSolo tre capoluoghi in Toscana ancora in mano al PD... i tre più grandi. Questa la situazione al momento nel secondo. Prato, inchiesta corruzione: Matteini Bresci evita il carcere e per la sindaca Bugetti niente domiciliari Vai su X

La sindaca di Prato e l’industriale sono accusati di corruzione e sulla loro testa pendono pesanti richieste di misura cautelare: carcere per l’imprenditore, domiciliari per la prima cittadina Vai su Facebook

Prato, niente domiciliari per la sindaca Pd indagata per corruzione: dopo le dimissioni il gip nega…; Prato, inchiesta corruzione: niente arresti per Bugetti, Matteini Bresci ai domiciliari; Ha corrotto la sindaca Ilaria Bugetti: arresti domiciliari per imprenditore.

Corruzione a Prato, niente domiciliari per la sindaca Pd. Il gip nega l'arresto - I carabinieri del Ros di Firenze hanno eseguito nelle scorse un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell'imprenditore pratese Riccardo Matteini Bresci. Riporta msn.com

Prato, arresti domiciliari per imprenditore: "Ha corrotto la sindaca Ilaria Bugetti" - Per la prima cittadina che si è dimessa, il gip rigetta la richiesta dei domiciliari: 'Non ci sono più le esigenze cautelari' ... Secondo msn.com