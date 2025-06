Corruzione a Prato gravi elementi contro l’ex sindaco del Pd Va ai domiciliari l’imprenditore che ha pagato

Una svolta decisiva scuote il caso di corruzione a Prato, coinvolgendo figure chiave della politica e del mondo imprenditoriale. Questa mattina, i carabinieri del Ros hanno disposto gli arresti domiciliari per Riccardo Matteini Bresci, accusato di aver corrotto l’ex sindaco del Pd Ilaria Bugetti, che ha già rassegnato le dimissioni. La vicenda mette in luce quanto ancora ci sia da scoprire sul sistema di potere e illegalità che permea la città .

C'è una nuova svolta nell'inchiesta per corruzione a Prato, che ha scosso la vita politica cittadina senza risparmiare le conseguenze sullo scenario regionale. Stamattina i carabinieri del Ros hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per l'imprenditore pratese Riccardo Matteini Bresci, in qualità di corruttore dell'ex sindaco del Pd Ilaria Bugetti, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico venerdì scorso. Nonostante ciò, il primo cittadino non ha ricevuto gli arresti domiciliari, visto che si è dimesso, ma resta comunque indagato per corruzione a piede libero.

