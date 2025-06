Corruzione a Napoli condannato a sette anni e sei mesi l’editore e immobiliarista Alfredo Romeo

La lotta contro la corruzione a Napoli fa un passo importante: l’immobiliarista Alfredo Romeo, noto anche come editore, condannato a sette anni e sei mesi. Dopo un lungo processo, i giudici hanno sancito le responsabilità di Romeo e del suo collaboratore Ivan Russo, segnando un precedente significativo nella battaglia alla criminalità economica. Questo caso testimonia come la giustizia italiana non si ferma e continua a perseguire chi abusa del proprio potere.

Si è concluso con le condanne il processo davanti alla prima sezione del Tribunale di Napoli per alcune accuse di corruzione contestate all’immobiliarista Alfredo Romeo e al suo collaboratore Ivan Russo. I giudici hanno inflitto 7 anni e sei mesi a Romeo, patron della Romeo Gestioni ed editore dell’Unità e il Riformista, e 4 anni a Russo. Accolte sostanzialmente, anzi nel caso di Romeo aggravate, le richieste della Procura di Napoli – pm Henry John Woodcock, procuratore Nicola Gratteri – che aveva sollecitato le condanne di Romeo e Russo rispettivamente a sei anni e otto mesi, e a quattro anni e due mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corruzione a Napoli, condannato a sette anni e sei mesi l’editore e immobiliarista Alfredo Romeo

In questa notizia si parla di: romeo - napoli - anni - corruzione

