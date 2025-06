Corriere dello Sport | Nuñez si fa bello per il Napoli

Nuñez si fa bello per il Napoli: il nuovo look del centravanti uruguaiano, rasato e sorridente, potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura in maglia azzurra. Un cambio di stile che non è solo estetico, ma forse anche simbolo di un importante passo avanti nella sua carriera e vita. È il preludio a un capitolo tutto da scrivere, ricco di sfide e successi.

Il nuovo Darwin Nuñez è rasato, sorridente e, forse, pronto a scrivere un capitolo inedito della sua carriera in maglia azzurra. Il centravanti uruguaiano ha scelto un cambio radicale di look che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe coincidere con un altrettanto radicale cambio di vita. Addio alla chioma fluente che l'ha reso riconoscibile in Premier League, e forse addio anche al Liverpool. La nuova destinazione? Napoli, che lo corteggia attraverso l'intermediazione di Fali Ramadani, figura centrale in questa complessa operazione.

