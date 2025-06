Corriere dello Sport – Liverpool ufficiale l’arrivo di Kerkez | il comunicato

Il Liverpool fa nuovamente parlare di sé con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Milos Kerkez, il talento ungherese che ha conquistato i cuori con le sue recenti prestazioni al Bournemouth. Cresciuto nel vivaio del Milan, Kerkez si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella prestigiosa storia Reds, affiancando grandi nomi come Frimpong e Wirtz. La stagione è alle porte e i tifosi sognano in grande: il futuro comincia ora.

2025-06-26 13:41:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Milos Kerkez è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. Il terzino ungherese, passato dal vivaio del Milan, è reduce da due ottime stagioni con la maglia del Bournemouth. Il classe 2003 è il terzo grande acquisto dei Reds in quesa sessione estiva di calciomercato, dopo quelli di Frimpong e Wirtz, entrambi dal Bayer Leverkusen. Kerkez al Liverpool: “Non vedo l’ora di sentire il boato di Anfield”. Questo il comunicato del club: “Il Liverpool completa l’acquisto di Milos Kerkez dal Bournemouth. Il terzino sinistro è stato sottoposto alle visiste mediche e ha concordato un contratto a lungo termine con i campioni della Premier League presso l’AXA Training Centre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato

