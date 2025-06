Corriere dello Sport – il contro riscatto dalla Juve Stabia

Nel mondo del calcio, le sorprese sono all’ordine del giorno: di recente, un’operazione clamorosa ha scosso gli equilibri tra Lazio e Juve Stabia. La Lazio ha esercitato il contro riscatto per Romano Floriani Mussolini, riscrivendo le sorti dell’accordo e suscitando grande scalpore tra gli appassionati. Ma cosa significa tutto questo? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che potrebbe cambiare le carte in tavola...

Ad annunciarlo è stato la Juve Stabia, club in cui il calciatore aveva militato nell'ultima stagione e che lo aveva riscattato. Lazio, esercitato il contro riscatto per Mussolini dalla Juve Stabia. I biancocelesti, però, avevano il diritto alla contro opzione e la hanno utilizzata. Questo il comunicato del club: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il difensore classe 2003 Romano Floriani Mussolini, proveniente dalla S.

