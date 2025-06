Corriere dello Sport | Finale di partita per Lang

Noa Lang, talento emergente e protagonista del mercato estivo, potrebbe presto indossare la maglia del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo tra le parti si fa sempre più vicino, con una trattativa che si avvicina al fatidico sì. La volontà dei club e l’offerta convincente del club azzurro sembrano aver aperto le porte a un matrimonio che promette scintille in Serie A. È il momento di scoprire se questa volta sarà la volta buona.

"> Noa Lang e il Napoli sono sempre più vicini. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’esterno offensivo del Psv è a un passo dal vestire l’azzurro: la distanza tra le parti è minima e potrebbe essere colmata già nelle prossime ore. L’offerta del club di De Laurentiis – 25 milioni di euro più bonus – è stata accolta positivamente dagli olandesi, che però chiedono una base fissa leggermente più alta, magari a discapito dei bonus. Lang, autore di 14 gol nell’ultima stagione tra Eredivisie e coppe, rappresenterebbe – secondo quanto scrive ancora il Corriere dello Sport – il terzo colpo del Napoli dopo De Bruyne e Marianucci. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Finale di partita per Lang”

