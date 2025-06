Corrente elettrica in tilt | black out in varie zone della città

scaldato i sistemi di distribuzione, molte aree di Parma sono rimaste senza corrente. La serata si è trasformata in un susseguirsi di disagi e frustrazioni per i cittadini che hanno dovuto affrontare blackout improvvisi e inconvenienti quotidiani. La vicenda evidenzia l’urgenza di interventi strutturali per garantire una rete più resiliente e affidabile, riducendo al minimo simili disservizi in futuro.

Serata all'insegna dei problemi e dei disagi in città, quella di mercoledì 25 giugno. Questo a causa di una serie di black out che proprio ieri sera si sono registrati in varie zone della città, specie in quella sud di Parma. Probabilmente, a causa del gran caldo, con temperature che hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: città - black - varie - zone

Cannes 2025, mezza città al buio per black out. La causa un incendio doloso - Cannes 2025 è stata colpita da un blackout causato da un incendio doloso, lasciando mezza città al buio.

14-6-2025 BLACK ZONE AVELLINO : ci gireremo ad ogni passo per cercare il tuo sorriso. Nel ricordo di ANGELO A chi ci guarda da lassù Vai su Facebook

Violenta grandinata a Parma e provincia: blackout in alcune zone; Black out in città alle 22.30, ancora alcune zone al buio; Nuovo black out a Lodi, niente corrente nelle case e ascensori bloccati: raffica di chiamate al 115.