Corpo senza vita nell’ex fabbrica Reggiani sul posto la polizia E arriva anche la sindaca

Una scena di grande inquietudine si è consumata giovedì sera nell’ex fabbrica Reggiani di Bergamo, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e la sindaca, per gestire l’emergenza e avviare le indagini. Mentre le cause della tragica caduta restano ancora da chiarire, l’intera comunità si interroga sul drammatico episodio che ha sconvolto la città.

Bergamo. Un cadavere è stato trovato giovedì sera, 26 giugno, intorno alle 20,45 all’interno del cantiere dell’ex fabbrica Reggiani, in via Tito Legrenzi a Bergamo. Ancora sconosciute le cause della morte, così come le generalità della persona deceduta. Si sa solo che è di sesso femminile e che sarebbe precipitata per cause da accertare. L’area è fettucciata e sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato, i colleghi della Scientifica, i Vigili del Fuoco e i sanitari con le ambulanze. Alle 22,30 sono arrivati anche il sindaco Elena Carnevali e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Corpo senza vita nell’ex fabbrica Reggiani, sul posto la polizia. E arriva anche la sindaca

