Cormano torna l’acqua nel parco I piccoli grandi politici hanno vinto

Ora è tornato a essere veramente il “ Parco dell’Acqua “, con l’acqua che scorre nei lunghi e stretti canali, tra i prati, i viali, le aree con i giochi e gli spazi per il fitness: come era stato progettato e realizzato nel 2006 dal Consorzio Parco Nord, per dare ai cormanesi ben 55mila metri quadrati di verde pubblico, che ricordassero e rievocassero gli antichi fontanili della campagna lombarda. Ebbene, da pochi giorni il flusso idrico, con il suo leggero e inconfondibile fruscio, si muove di nuovo in questa moderna roggia, che ricorda quelle antiche e costruite per irrigare i campi: nei fatti, quest’area verde pubblica tra le vie Adda, da Vinci, Edison e Filzi, fu così chiamata proprio per la presenza dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it