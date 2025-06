Corigliano Juve il 10 del futuro? Grauso | È stato il leader tecnico dell’Under 16 può fare tanto nel mondo del calcio Poi svela questo retroscena sulla fascia da capitano

Corigliano Juve, il 10 del futuro? Thomas Grauso, leader tecnico dell’Under 16, si sta affermando come uno dei talenti più promettenti del settore giovanile bianconero. Con abilità sorprendenti e una visione di gioco innata, il giovane incanta tifosi e addetti ai lavori. In esclusiva a JuventusNews24, Grauso svela i retroscena sulla fascia da capitano e i sogni di questo giovane campione, destinato a scrivere pagine importanti nel mondo del calcio.

Corigliano Juve, il 10 del futuro? Grauso parla così del talento dell’Under 17: tutte le dichiarazioni in esclusiva. Thomas Corigliano è uno dei talenti più cristallini della Juventus Under 16. Il 10 bianconero incanta con grandissime giocate, una delle più belle anche nella finale scudetto: le parole di Grauso in esclusiva a sul leader tecnico della squadra. PAROLE – «Thomas è un ragazzo umilissimo, sa ascoltare, ha cercato di mettere in pratica i consigli che gli abbiamo dato durante la stagione. Anche in fase difensiva si è sacrificato, essendo comunque un giocatore di talento. Lui è un leader silenzioso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Corigliano Juve, il 10 del futuro? Grauso: «È stato il leader tecnico dell’Under 16, può fare tanto nel mondo del calcio». Poi svela questo retroscena sulla fascia da capitano

