Corea del Nord manifestazione anti-Usa nel 75esimo anniversario della guerra di Corea

Nel 75° anniversario della guerra di Corea, la Corea del Nord ha acceso i riflettori su un passato di resistenza e sfida, con una massiccia manifestazione nella contea di Sinchon. Questo evento simbolico, celebrato come la "giornata della lotta contro l'imperialismo statunitense", sottolinea la narrazione ufficiale di Pyongyang e il suo continuo impegno nel mantenere vivo il ricordo della lotta per l'indipendenza. Un momento che mette in luce le tensioni ancora presenti nella regione.

Nel 75esimo anniversario dello scoppio della guerra di Corea, la Corea del Nord ha organizzato una grande manifestazione nella contea di Sinchon, nella provincia di South Hwanghae. L'evento, che si è tenuto il 25 giugno, è stato celebrato come "giornata della lotta contro l'imperialismo statunitense", in linea con la narrazione ufficiale adottata dal regime di Pyongyang.

