Corea del Nord inaugurato il mega centro turistico Kim | Ospiterà più di 20mila visitatori anche stranieri

La Corea del Nord torna sotto i riflettori con l'apertura del vasto centro turistico di Wonsan Kalma, un progetto ambizioso che promette di attrarre oltre 20.000 visitatori, tra cui stranieri. Dopo un lungo periodo di isolamento, Kim Jong-un è riapparso in pubblico con la famiglia, segnando un passo importante verso la riapertura al turismo internazionale. Questo evento rappresenta il primo tassello di un nuovo capitolo: scopriamo insieme cosa cela questa innovativa iniziativa.

Per la prima volta dopo un anno e mezzo, Kim Jong-un è apparso in pubblico con la first lady Ri Sol-ju, oltre all'ormai inseparabile figlia Ju-Ae. È successo martedì (24 giugno) in occasione della sfarzosa cerimonia inaugurale di Wonsan Kalma, una zona turistica sulla costa orientale della Corea del Nord attrezzata per ospitare circa 20.000 visitatori e ufficialmente accessibile ai turisti a partire dal 1° luglio. Il primo tassello di un progetto su larga scala che, stando a quanto riporta l'agenzia ufficiale Kcna, prevede la realizzazione di molte altre strutture "nel più breve tempo possibile".