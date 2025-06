Cordenons torna la pace in casa di riposo | accordo tra lavoratori e azienda

Cordenons torna alla serenità nella casa di riposo, grazie a un accordo tra lavoratori e azienda che ha posto fine alle tensioni. Dopo settimane di sciopero "bianco" e sospensione dei servizi non essenziali, i dipendenti di Socialteam hanno trovato una soluzione condivisa, rafforzando il lavoro di squadra e il benessere degli ospiti. Ora, si apre una nuova fase di collaborazione e fiducia, con l’obiettivo di garantire un’assistenza sempre più qualificata e umana.

Si è risolta per ora la situazione di tensione nella casa di riposo di Cordenons, dove si era arrivati allo sciopero "bianco" del personale con la sospensione dei servizi non essenziali. I lavoratori, dipendenti dell'azienda Socialteam dopo il cambio di gestione, hanno trovato un accordo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

