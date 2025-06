Coppa Passalacqua. FolloGavo, è finale.

In una giornata di grande calcio, il Follonica Gavorrano conquista una vittoria emozionante nella semifinale di Coppa Bruno Passalacqua, battendo 2-1 il Venturina. Con un inizio promettente e un vantaggio siglato da Scartabelli, la squadra biancorossa dimostra tenacia e talento, avvicinando sempre più la finale. L’attenzione ora si sposta sull’attesissima sfida di domani, che promette di regalare ancora emozioni e spettacolo ai tifosi.

Il Follonica Gavorrano batte 2-1 il Venturina e si aggiudica la semifinale della Coppa Bruno Passalacqua, raggiungendo l’Invictasauro nella finalissima che si giocherà domani. All’8’ della prima frazione, arriva il vantaggio del FolloGavo con Scartabelli, che sfrutta alla perfezione un passaggio di Pallini. Non mancano le occasioni ai biancorossoblù per raddoppiare, soprattutto con una traversa di Cionini intorno al 23’, con successivo tiro di Scartabelli deviato in angolo dal portiere. Poi con un bel tiro ancora di Scartabelli che trova un’altra clamorosa traversa. Il Venturina torna in campo nella ripresa più aggressivo e trova il pari al 5’ con Toninelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net