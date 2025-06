Copenaghen in bici alla scoperta di ponti e piste ciclabili

Esplora Copenaghen in sella alla tua bicicletta, tra ponti sorprendenti e piste ciclabili all'avanguardia. Questa città , spesso riconosciuta come la capitale più friend-ly del mondo per i ciclisti, offre un’esperienza unica tra innovazione e paesaggi mozzafiato. Dai ponti a forma di serpente al Circle Bridge, ogni pedalata svela un angolo di design e sostenibilità . Preparati a scoprire un mondo dove la mobilità dolce regna sovrana e il viaggio diventa un’avventura emozionante.

Copenaghen, 26 giu. (askanews) - L'ultimo ponte ciclabile è stato inaugurato solo alcuni giorni fa. Dal 2015, è stata classificata più volte come la capitale più bike-friendly del mondo: con 750mila biciclette (cinque volte il numero di automobili) e 662mila abitanti. Benvenuti a Copenaghen, lungo le ciclabili più innovative d'Europa e non solo. Si va dai ponti a forma di serpente, al Circle Bridge del 2015, fino alle ciclabili lungo la costa dell'Oresund. Sono 397 i chilometri di piste ciclabili, e il 45% (secondo Bicycle-friendly Copenhagen -Wonderful Copenhagen) degli abitanti le utilizza tutti i giorni per recarsi a lavoro o all'Università , per una distanza media di 9 chilometri al giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Copenaghen in bici, alla scoperta di ponti e piste ciclabili

In questa notizia si parla di: ciclabili - copenaghen - ponti - piste

Copenaghen in bici, alla scoperta di ponti e piste ciclabili; 10 infrastrutture ciclabili che vorremmo vedere in ogni città ; Un ponte ciclabile per Copenhagen.

Copenaghen in bici, alla scoperta di ponti e piste ciclabili - Il sindaco: investiamo sulle due ruote, è il nostro focus principale Copenaghen, 26 giu. Da msn.com

A Copenaghen più bici che auto: il Comune realizza un piano contro il traffico sulle ciclabili - Fanpage.it - Il Comune di Copenaghen ha studiato un piano per ridurre il traffico ciclistico che sovente crea ingorghi e vere e proprie code. Lo riporta fanpage.it