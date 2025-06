Copagri Fr-Lt Università di Cassino Gal Terre di Argil e Camera Commercio insieme per il rilancio del comparto agricolo

Una straordinaria alleanza tra istituzioni e realtà locali si è unita nella missione a Bruxelles, con l’obiettivo di rilanciare il comparto agricolo nel Basso Lazio. Due giorni di incontri e proposte concrete che hanno ottenuto il supporto dei principali attori regionali e nazionali, aprendo nuove prospettive di sviluppo sostenibile. Questa sinergia rappresenta un passo decisivo verso un futuro più forte e innovativo per le terre di argilla e le comunità interne, segnando il cammino verso una rinascita agricola duratura.

La missione di due giorni a Bruxelles di Copagri Frosinone-Latina, Gal Terre di Argil, Università di Cassino, Consorzio Grid, Network Re.La.Te e Camera di Commercio Lt-Fr, per un nuovo sviluppo dell’agricoltura e delle aree interne del Basso Lazio, ha raccolto i consensi dei rappresentanti del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: copagri - università - cassino - terre

Basso Lazio – Copagri, Gal Terre di Argil, Università di Cassino e Cciaa a Bruxelles per lo #sviluppo delle aree | http://tg24.info | https://tg24.info/basso-lazio-copagri-gal-terre-di-argil-universita-di-cassino-e-cciaa-a-bruxelles-per-lo-sviluppo-delle-aree-rurali/? Vai su X

Copagri Fr-Lt, Università di Cassino, Gal Terre di Argil e Camera Commercio insieme per il rilancio del comparto agricolo; Basso Lazio a Bruxelles: delegazione incontra eurodeputati per promuovere lo sviluppo delle aree interne; Il Servizio Civile quale opportunità di impegno per i giovani nelle aree interne: a Pozzilli l'incontro promosso da Anpeas.