Cooper Flagg 18 anni alla prima stagione in Nba guadagnerà quanto lo stipendio medio dei colleghi

Come da pronostico. Cooper Flagg, il diciottenne di Newport, Maine, è stato selezionato dai Dallas Mavericks come prima scelta assoluta nel Draft NBA 2025. Questo traguardo non solo corona un percorso straordinario che lo ha visto brillare al liceo e vincere il premio Naismith National Player of the Year con Duke, ma gli aprirà anche le porte a guadagni eccezionali, paragonabili a quelli di leggende come LeBron James e Victor Wembanyama Ne parla Forbes citando dati di Spotrac: Come prima scelta al draft, Flagg si assicurerà un contratto garantito che probabilmente supererà i 60 milioni di dollari nei suoi primi quattro anni in Nba. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it