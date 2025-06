Controlli in centro e sulla marina | chiusi due locali multe da 80mila euro

Controlli in centro e sulla marina di Carovigno intensificano l’attenzione sulle attività commerciali, portando alla chiusura di due locali e a multe salate da 80.000 euro. Un intervento congiunto di carabinieri, ispettorato del lavoro e polizia ha messo in luce irregolarità e garantito il rispetto delle normative. La sicurezza e la legalità sono ora al centro delle priorità, rafforzando la fiducia dei cittadini e turisti...

CAROVIGNO – Controlli serrati nel centro storico di Carovigno e nella marina di Torre Santa Sabina, dove ieri (25 giugno 2025) sono stati passati al setaccio diversi esercizi commerciali. L’operazione è stata condotta congiuntamente da carabinieri, ispettorato del lavoro e agenti della polizia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

