Contro il degrado iniziative per animare i parchi

Per rivitalizzare i nostri spazi verdi e contrastare il degrado, il Teatro Due Mondi presenta “Ci vediamo al Parco”, una coinvolgente rassegna gratuita. Sei serate all’insegna di arte, musica e socialità trasformano i parchi di Faenza in luoghi di incontro e rinascita, dal Giardino della Legalità a Piazza San Francesco e Parco Mita. Un’occasione unica per riscoprire il cuore pulsante del centro storico e dare nuova vita agli spazi pubblici.

'Ci vediamo al Parco'. È questo il titolo della rassegna gratuita organizzata dal Teatro Due Mondi all'interno delle aree verdi più critiche e degradate del centro storico di Faenza. Si tratta di sei appuntamenti in orario serale che saranno messi in scena tra la fine di agosto e l'inizio di settembre nel Giardino della Legalità in piazza Dante, al Parco di piazza San Francesco e all'interno del Parco Mita. Due 'incursioni' per ciascuna area verde con l'obiettivo di favorire la condivisione degli spazi comuni della città e "rafforzare la sicurezza partecipata" attraverso la cultura. Il programma include artisti locali e internazionali, e prevede spettacoli comici, musicali, circensi e teatro attivo che prevede il coinvolgimento diretto del pubblico.

