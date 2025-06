Contratti già pronti Ballando con le stelle Milly Carlucci | pronto un cast stellare

L’attesa per la nuova stagione di Ballando con le Stelle cresce ogni giorno, e Milly Carlucci non delude: un cast stellare è pronto a regalare emozioni ancora più grandi. Con ascolti da record e un seguito social senza precedenti, lo show torna a incantare il pubblico italiano, unendo danza, vip e sorprese inaspettate. E mentre i contratti sono già pronti, si preannuncia un’edizione imperdibile che saprà conquistare tutti…

L'attesa per la nuova stagione di Ballando con le Stelle è alle stelle e Milly Carlucci è già al lavoro per replicare – se non superare – lo straordinario successo dell'edizione precedente. Con ascolti da record e un seguito social che ha superato ogni aspettativa, lo storico show del sabato sera di Rai Uno si conferma uno dei format più amati dal pubblico italiano. Il connubio tra danza e spettacolo, la miscela di vip, colpi di scena e ospiti d'eccezione ha creato una formula vincente che la conduttrice intende potenziare ulteriormente. La macchina organizzativa si è già rimessa in moto da settimane: casting riservati, incontri riservati, trattative in corso.

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai” - Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

