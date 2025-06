Contrada della Chiocciola Nuovo Archivio Storico

L’inaugurazione del nuovo Archivio Storico della Contrada della Chiocciola ha rappresentato un momento di grande orgoglio e unità per la comunità. Il priore Marco Grandi ha sottolineato come questa iniziativa vada oltre le esigenze della Contrada, diventando un patrimonio collettivo che arricchisce l’intera città. Con entusiasmo, l’archivista Giorgio Prosperi ha descritto il luogo come uno spazio aperto, pronto a incantare, istruire e informare tutti coloro che desiderano scoprire le proprie radici.

C’era una bella attenzione all’inaugurazione dei locali del nuovo Archivio Storico della Contrada della Chiocciola. Il priore Marco Grandi ha esordito parlando di "momento della comunità che va oltre le esigenze della stessa Contrada", una acquisizione che arricchisce la città, come ha sottolineato con malcelato entusiasmo l’archivista Giorgio Prosperi, parlando di luogo aperto, disponibile ad incantare, istruire, informare tutti i possibili interessati. Si entra alle stanze dell’archivio sia dal museo che da un proprio indipendente passaggio: da San Marco e dalle Sperandie. E’ una doppia interpretazione che ha anche un valore simbolico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contrada della Chiocciola. Nuovo Archivio Storico

In questa notizia si parla di: contrada - archivio - chiocciola - storico

La contrada della Chiocciola ha vinto la Cronoscalata Elveno Petreni 2025 https://gazzettadisiena.it/la-contrada-della-chiocciola-ha-vinto-la-cronoscalata-elveno-petreni-2025/… Vai su X

Il capitano della contrada della Chiocciola Alessandro Maggi, ospite della puntata di ieri di "Capitano Mio Capitano" Vai su Facebook

La contrada della Chiocciola vince la XLV Cronoscalata “Elveno Petreni; Siena, il priore della Chiocciola Marco Grandi: Lavoriamo per il nuovo archivio e per valorizzare il territorio; La Chiocciola celebra la Festa Titolare in occasione della ricorrenza dei santi patroni Pietro e Paolo.

Contrada della Chiocciola. Nuovo Archivio Storico - L’inaugurazione con il priore Grandi: "Si realizza un sogno coltivato per decenni. Secondo lanazione.it

La Contrada della Chiocciola celebra la Festa Titolare - In occasione della ricorrenza dei santi patroni Pietro e Paolo, la Contrada della Chiocciola si appresta a celebrare la Festa Titolare con un ricco calendario di appuntamenti. Come scrive antennaradioesse.it