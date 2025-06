contrabbando di sigarette dal cairo raffica di sequestri a orio al serio

Un'operazione riuscita al massimo livello di precisione all'aeroporto di Orio al Serio: i controlli congiunti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza hanno smantellato un traffico di sigarette di contrabbando provenienti dal Cairo, sequestrando oltre 958 chili di prodotto illecito. Questa raffica di sequestri dimostra quanto sia cruciale la vigilanza nel contrastare il mercato nero e proteggere i consumatori. La lotta al contrabbando continua senza sosta.

Nei loro bagagli oltre agli indumenti trasportavano anche numerose stecche di sigarette di contrabbando. Ma sono stati smascherati. Le attivitĂ di controllo e monitoraggio nelle sale e arrivi e partenze dello scalo di Orio al Serio da parte dei funzionari dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e dei militari della Guardia di Finanza in servizio all’aeroporto negli ultimi giorni hanno permesso di intercettare e sequestrare 958,5 chili di sigarette estere di contrabbando confezionati in oltre 4.700 stecche. Gli interventi hanno riguardato 15 passeggeri, tra uomini e donne di diverse nazionalitĂ (Camerun, Costa d’Avorio, Congo, Guinea, Spagna, Germania e Francia), di etĂ compresa tra i 22 e i 63 anni, tutti in arrivo da Il Cairo (Egitto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it