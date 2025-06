Conto alla rovescia per i saldi estivi 2025 | si parte il 5 luglio

Mancano pochi giorni all’inizio dei saldi estivi 2025 e la Toscana si prepara a due mesi di sconti, occasioni e shopping sfrenato. L’avvio è fissato per sabato 5 luglio, con conclusione prevista il 3 settembre. Un periodo lungo, pensato per stimolare i consumi in un’estate già segnata da temperature roventi e turisti in arrivo da tutto il mondo. Le aspettative sono alte, soprattutto da parte dei commercianti che vedono nei saldi una boccata d’ossigeno dopo mesi di incertezza economica. Allo stesso tempo, per i consumatori si tratta di un’opportunità per rinnovare il guardaroba o fare acquisti rimandati, risparmiando qualcosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Saldi estivi al via dal 5 luglio in Piemonte - Il 5 luglio è la data scelta per l'inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse.