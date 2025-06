Continassa Juve | è il giorno della sfida contro il Manchester City parecchi cambiamenti nella formazione

È il giorno della grande sfida tra Juventus e Manchester City, un appuntamento che accende l’entusiasmo dei tifosi. A poche ore dal calcio d’inizio, la Continassa si anima con aggiornamenti sulle formazioni, infortuni e strategie di Allegri. La Juventus si prepara a dare il massimo, con molte novità e qualche preoccupazione. Rimanete con noi per scoprire tutte le ultime notizie direttamente dalla casa bianconera.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. È il giorno di Juve Manchester City: ci si aspetta qualche cambiamento nella formazione titolare dei bianconeri Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Perin: intervento chirurgico di artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com