Conti di AMT in crisi, Salis non le manda a dire al centrodestra: dopo anni di promesse non mantenute, ora emerge la dura realtà. La sindaca in Sala Rossa ha commentato l’allarme del collegio sindacale, evidenziando un possibile crollo di ricavi di 36,6 milioni nel biennio 2024-25. È il momento di affrontare la verità e trovare soluzioni concrete per il futuro della mobilità cittadina.

Le parole della sindaca in Sala rossa dopo l’allarme lanciato dal collegio sindacale. Salis: “Nel biennio 2024-25 si avrebbe una riduzione di ricavi sul preventivato di 36,6 milioni di euro". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Conti di Amt in crisi, Salis attacca il centrodestra: “Dopo anni di favole, ora è il momento della verità”

Salis: "Preoccupati per i conti, mancano 50 milioni a bilancio" - La città di Genova si trova di fronte a una sfida cruciale: con 50 milioni di euro ancora mancanti nel bilancio, la preoccupazione cresce tra amministratori e cittadini.

